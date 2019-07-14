Пляж в Одесі, де стався зсув ґрунту, був аварійним, - ДСНС

Пляж в Одесі, на якому у неділю, 14 липня, стався зсув ґрунту, раніше був визнаний аварійним. Як передає РБК-Україна, про це повідомили у прес-центрі Держслужби із надзвичайних ситуацій.

За останніми даними рятувальників, станом на 19:15 на місці зсуву грунту нікого не було знайдено.

"За попередньою інформацією вказаний пляж вважається аварійним та був закритий для відвідування", - підкреслили в ДСНС.

Інформація про зсув ґрунту у Київському районі Одеси між центральним пляжем та пансіонатом "Борей" надійшла місцевим рятувальним службам о 17:28. Даних про потерпілих немає. Пошукові роботи продовжуються. На місці працюють 36 рятувальників та сім спецмашин.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в прибережній частині села Санжейка Овідіопольського району Одеської області стався масштабний зсув ґрунту. Довжина зсуву в районі села Санжейка склала близько 1 кілометра.

А наприкінці серпня 2019 в Івано-Франківській області поблизу села Красник Верховинського району стався зсув, у результаті якого було припинено проїзд автотранспорту до п'яти сіл.