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Плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд і ще з одним українцем пробився у фінал

Автор: Анастасія Рокитна

Український плавець Михайло Романчук встановив рекорд на Олімпіаді-2020. Він разом з українцем Сергієм Фроловим виходить у фінал.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Федерації плавання України.

Український плавець на дистанції 800 метрів вільним стилем пробився у фінал з найкращим результатом в історії Олімпіад - 7:41.28. Сергій Фролов має результаті - 7:47.67.

У вирішальному запливі буде одразу два українці - ще й Фролов.

Такі результати Олімпіади-2020. Плавання, 800 метрів (вільний стиль):

1. Михайло Романчук ( Україна) - 7:41.28 хвилини

2. Флоріан Вельброк ( Німеччина) - 7:41.77

3. Роберт Фінке ( США) - 7.42.74

Романчуку також вдалося побити рекорд України, який належав йому ж - 7:42.49. Його плавець встановив в 2019 році в Стокгольмі.

Нагадаємо, Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпіади в Токіо.

Раніше пара Стрільців Омельчук-Костевич отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.

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Олімпіада 2020