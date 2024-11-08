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Площадью с квартиру: Brabus представил роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz

Пятница 08 ноября 2024 16:19
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Площадью с квартиру: Brabus представил роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz Фото: Brabus представил роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz (brabus.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Brabus объединилась с бельгийским производителем домов на колесах STX Motorhomes и создала уникальный и роскошный автомобиль на базе грузовика Mercedes-Benz.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новинка называется Big Boy 1200. Автомобиль имеет более 30 квадратных метров полезной жилой площади и оснащен двойными электрическими выдвижными выходами по обе стороны, которые расширяют спальню до 4,5 метра в ширину.

Площадью с квартиру: Brabus представил роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz

Полностью черный экстерьер придает Big Boy таинственный вид. Водитель и передний пассажир получают сиденья из перфорированной кожи с треугольной строчкой. Над ними расположилась складная кровать. В гостиной есть два дивана, обитых той же стеганной кожей, что и передние сиденья, а пол покрыт ковром премиум-класса. Brabus также добавил матовое дерево и акценты с алькантарами по всему салону.

Площадью с квартиру: Brabus представил роскошный дом на колесах на базе Mercedes-Benz

Кроме того, Brabus добавил спутниковую антенну Starlink с маршрутизатором Wi-Fi, чтобы Big Boy оставался на связи в дороге, а также два 43-дюймовых телевизора, игровую консоль PS5 и аудиосистему премиум-класса.

Кухня оснащена двойной раковиной, духовкой, посудомоечной машиной и полноразмерным холодильником. Есть второй меньший холодильник – конечно, для вина – и встроенная кофемашина. Есть даже шикарная туалетная комната с душем, облицованная мрамором.

Brabus Big Boy 1200 оснащен 12,8-литровым шестицилиндровым турбодизелем. Его мощность составляет 530 л. Brabus оценил новинку в 1,3 млн. евро.

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