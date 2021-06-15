"Майданчик Януковича" у Каневі став Центром авіації Нацполіції

За його словами, там вже є два ангари для обслуговування авіації і сучасний центр управління польотами на 225 робочих місць. У перспективі - додаткові приміщення для бортів авіації і готельний комплекс для співробітників.

Центр авіаційного забезпечення Національної поліції розташований на вертодромі "вертолітного майданчика Канів" на площі 8,6 га.

"Саме на тому майданчику, який був побудований для обслуговування правлячої верхівки часів втікача Януковича. І який тепер буде обслуговувати потреби жителів Київської та Черкаської областей", - додав Тракало.

Фото: Центр авіаційного забезпечення національної поліції (mvs.gov.ua)

На сьогодні там чергують два вертольоти Airbus H145, на підході ще два, а до кінця року МВС отримає ще шість вертольотів.