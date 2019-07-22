Плохой заявив про фальсифікацію результатів виборів на 142 окрузі в Одеській області

Кандидат від партії "Слуга народу" Руслан Плохой заявив про фальсифікації результатів голосування на окремих дільницях на 142-му окрузі в Одеській області. Про це Руслан Плохой заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"В даний момент ЦВК опрацювала 76% голосів (в окрузі). Я лідирую з 4% відривом. Але мої опоненти використовують всі засоби. У мене є "двійник", який зараз набирає близько 3%. Ще близько 3% зіпсованих бюлетенів чомусь з галочкою саме навпроти мого прізвища. Деякі члени комісій підмальовували, що люди нібито заплуталися і голосували і за мене, і за мого двійника", - говорить Плохой.

За словами кандидата, на окремих виборчих дільницях зафіксували аномально високу явку виборців.

"У деяких селах, де лідирує Антон Кіссе, аномально висока явка. Якщо в середньому на окрузі явка становить 44%, то в деяких селах явка склала близько 76%", - повідомив Плохой.

Як стверджує висуванець "Слуги народу", на деяких ділянках штучно затримують підрахунок голосів.

"Йде утримання підрахунку голосів на окремих дільницях. З Болградського району до окружкому не доїхало багато представників дільничних комісій. Там були масові "вкидання" і підвезення людей – все в "найкращих" традиціях попередніх виборчих кампаній", - заявив Плохой.

Кандидат повідомив, що за даними фактами ним були направлені заяви в правоохоронні органи, до яких прикладені аудіо- та відеодокази скоєних порушень.

"Ми подали заяви в поліцію. Доклали відео- і аудіозаписи. Зафіксовані випадки погроз з боку голови комісії, яка представляє мого опонента Антона Кіссе, іншим членам дільничної комісії. Також мали місце випадки, коли члени комісій прямо вказували виборцям, за кого потрібно голосувати, коли ті отримували бюлетені", - розповів Плохой.

"Ми лідируємо, але я боюся, що ситуація може в будь-який момент змінитися. Пройшла вже доба, але деякі дільниці до сих під не передали готові протоколи", - додав Плохой.