"Пленки Миндича": в НАБУ подали заявление о схеме на бронежилетах в Минобороны

Как утверждают антикоррупционеры, в документе, поданном в НАБУ, речь идет о возможном злоупотреблении должностными лицами Министерства обороны Украины. В частности это касается DOT - "Государственный оператор тыла", при проведении тендеров по закупке бронежилетов. Речь идет о контрактах с компаниями ООО "Фортеця защиты" и ООО "Миликон ЮА".

"Это дело, как следует из опубликованных НАБУ и САП "пленок Миндича", было составной частью сделок, исследуемых антикоррупционными органами в рамках "Миндичгейта". В частности, на пленках фигурирует бывший министр обороны Рустем Умеров", - сообщили в ГАР МО.

"В заявлении изложены все известные на данный момент ГАР МОУ детали по закупке бронежилетов в компании "Миликон". В частности злоупотреблений, которые были обнаружены во время исследования тендеров Независимой антикоррупционной комиссией - НАКО - NAKO", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДОТ сначала признал компанию "Фортеця защиты" победителем без наличия лицензии, а затем, по непонятным причинам, отменил тендер.

Во второй раз ДОТ признал победителями "Миликон" даже без собственного образца бронежилета. Подписание контракта не остановило даже предписание Государственная аудиторская служба Украины и проигранный суд.

"Совпадения такого количества нарушений у одного поставщика слишком нечасто случаются, чтобы считать это случайностью", - сообщили антикоррупционеры.

Также ГАР МО передало информацию, которую члены Общественного антикоррупционного совета получили при анализе возможных связей компании с гражданином Израиля Хаимом Бренигом.

"Мы рассчитываем на то, что Национальное антикоррупционное бюро рассмотрит должным образом предоставленные документы и это будет способствовать объективному изучению этой закупки в рамках операции "Мидас", - подытожили в пресс-службе.