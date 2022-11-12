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Плеймейкер "Мемфиса" сделал слепую передачу из-за спины: момент дня в НБА

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Мемфис, Суббота 12 ноября 2022 11:57
Плеймейкер "Мемфиса" сделал слепую передачу из-за спины: момент дня в НБА Фото: Именно тот пас Джа Моранта (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху хит-парада лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации оказался эпизод с участием звезд "Мемфис Гриззлис" Джа Моранта и Брендона Кларка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Самый эффектный момент в поединке против "Миннесоты" дуэт из Теннесси оформил под занавес стартовой четверти. Морант и Кларк классно завершили контратаку "Гриззлис", когда первый отдал второму зрелищный пас на ход.

Плеймейкер в общей сложности провел на паркете почти 34 минуты. За это время он едва не оформил трипл-дабл. В активе Моранта 28 очков, 10 подборов и 8 результативных передач. Звание самого результативного в матче мемфиец разделил с защитником "Миннесоты" Эдвардсом.

Благодаря победе "Мемфис Гриззлис" закрепились на 3-й строчке в Западной конференции НБА. Впереди всего две команды – "Портленд" и "Юта". Тем временем "Миннесота" осталась среди аутсайдеров.

Кто такой Джо Морант

"Первый номер" из Южной Каролины, выбранный "Мемфисом" на драфте-2019 под 2-м номером.

На студенческом уровне выступал за "Мюррей Стейт". В 2020 году был признан новичком года в НБА, а в 2022-м – самый прогрессирующим игроком и был отобран в Матч всех звезд.

Нынешний сезон – четвертый для Моранта на профессиональном уровне. За атлетизм его часто сравнивают с Расселом Уэстбруком – плеймейкером "Лейкерс", которого сам 23-летний американец назвал любимым баскетболистом.

К слову, накануне сборная Украины обыграла Нидерланды в квалификации к ЧМ-2023.

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