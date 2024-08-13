Плетенчук отреагировал на информацию о подготовке флота РФ для ядерных ударов по Европе

Для России опасно размещать в Черном море корабли, способные наносить удары ядерным оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Плетенчук отметил, что в Черном море запрещено применение носителей ядерного вооружения.
"Это ограниченная акватория, и здесь очень много правил. И она в любой момент может остаться в закрытом состоянии, как это и произошло фактически. Поэтому размещать здесь подобные системы вооружения более рискованно. Кроме того, их здесь будет значительно проще найти, чем в океане. Поэтому в основном это прерогатива других флотов", - пояснил спикер.
По его словам, Россия регулярно проводит ядерные учения и планирования, поэтому в этом нет ничего нового.
"Сказать, что в этих планах есть что-то чрезвычайное… У них есть доктрины, которые предусматривают так называемые "недружественные страны", потенциальных врагов, среди которых все цивилизованные страны. И какие именно моменты они отрабатывают - это их вопрос. Но так или иначе ядерная оружие - это последний козырь. Если ты его применяешь, это перестает быть козырем”, - добавил Плетенчук.
Напомним, как сообщило издание Financial Times, согласно секретным документам, полученным американскими журналистами от западных источников, Россия разрабатывала стратегию для своего флота, включавшую нанесение ядерных ударов по целям в Западной Европе в случае конфликта с НАТО.
Эти документы разрабатывались между 2008 и 2014 годами. Они содержат карты с потенциальными целями на западном побережье Франции и координаты военно-морской базы в Барроу-ин-Фернессе на севере Великобритании.
В них также отмечается, что Россия сохранила возможность размещения тактического ядерного оружия на надводных кораблях, несмотря на международные соглашения, а среди носителей такого вооружения отмечаются "противоводные ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на надводных кораблях и подводных лодках", "корабельные и береговые с ядерными боеголовками для поражения группировок ПВО противника".
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