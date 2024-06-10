Плетенчук опроверг информацию о поражении российского корабля в Азовском море

"К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего, и это обязательно произойдет", - сказал Плетенчук.

По его словам, в настоящее время в акватории Азовского моря находятся три больших десантных и три малых ракетных корабля россиян "Буян-М".

"Но информация о поражении одного из них пока не соответствует действительности", - добавил спикер.