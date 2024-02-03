Плетенчук о Черноморском флоте РФ: его работа, если не парализована, то очень усложнена

По словам Плетенчука, российский Черноморский флот уже длительное время находится в состоянии, когда не может применять против Украины ничего кроме кораблей-ракетоносителей. Но теперь и с ракетоносителями у них возникли проблемы.

"Их отрезали от Севастополя, где их основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное - "Калибры" остались в Севастополе. Они вынуждены быстро заходить в Севастополь, быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться. Можно констатировать, что работа Черноморского флота, если не парализована полностью, то очень усложнена", - констатировал он.

Спикер ВМС добавил, что в Новороссийске, куда после ударов по Крыму сбежали корабли Черноморского флота РФ, проблема с загрузкой ракет до сих пор не решена.

Напомним, на днях украинские военные потопили морскими дронами ракетный катер "Ивановец". Его считали "гордостью" Черноморского флота РФ, поскольку таких катеров было всего три.

Катер уничтожили бойцы Главного управления разведки морскими дронами MAGURA V5. Стоимость катера составляет 60-70 млн долларов.

Сегодня президент Владимир Зеленский наградил бойцов ГУР отличиями за особое мужество во время выполнения специальных боевых задач.

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