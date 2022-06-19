Полонених командирів "Азова" вивезли в московське СІЗО "Лефортово", - росЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що командири "Азова", які склали зброю в Маріуполі, знаходяться в слідчому ізоляторі "Лефортово".

Зазначимо, напередодні російські ЗМІ повідомили, що полонених командирів "Азова" вивезли з окупованого Донбасу на територію Росії, хоча саме представники так званої "Донецької народної республіки" погрожували провести "міжнародний трибунал".

До цього в Державній Думі РФ пропонували заборонити обмін полонених бійців "Азова".

Бійці "Азова" більше двох місяців тримали оборону Маріуполя і позицій на завод і"Азовсталь". Склали зброю і здалися в російський полон після команди з Києва зберегти особовий склад.

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