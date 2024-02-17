ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пловец Бухов завоевал первое в истории Украины "золото" чемпионата мира на 50-метровке

Доха, Суббота 17 февраля 2024 19:18
UA EN RU
Пловец Бухов завоевал первое в истории Украины "золото" чемпионата мира на 50-метровке Фото: Владислав Бухов переписал историю национального плавания (swimswam.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Владислав Бухов триумфовал в мужских соревнованиях свободным стилем на мировом первенстве по водным видам спорта в столице Катара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

21-летний пловец финишировал первым на дистанции 50 м вольным стилем. Эта награда стала первой золотой для Украины в такой дисциплине чемпионатов мира.

Бухов преодолел пятидесятиметровку за 21,44 секунды. На финише он опередил австралийца Макэвоя всего на 0,01 секунды. Дополнил подиум британский пловец Прауд.

Бухов установил ряд личных и национальних достижений. В квалификации он установил национальный рекорд на дистанции, а затем впервые в карьере вышел в финал планетарных форумов. Его "золото" – лишь восьмое в истории Украины на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта, свободный стиль, 50 м, мужчины:

  1. Владислав Бухов
  2. Камерон Макэвой (+0,01)
  3. Бенджамин Прауд (+0,09)

К слову, украинец Желтяков завоевал олимпийскую лицензию в плавании осенью прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
плавець
NEWS
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте