Пловец Бухов завоевал первое в истории Украины "золото" чемпионата мира на 50-метровке
Украинец Владислав Бухов триумфовал в мужских соревнованиях свободным стилем на мировом первенстве по водным видам спорта в столице Катара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
21-летний пловец финишировал первым на дистанции 50 м вольным стилем. Эта награда стала первой золотой для Украины в такой дисциплине чемпионатов мира.
Бухов преодолел пятидесятиметровку за 21,44 секунды. На финише он опередил австралийца Макэвоя всего на 0,01 секунды. Дополнил подиум британский пловец Прауд.
Бухов установил ряд личных и национальних достижений. В квалификации он установил национальный рекорд на дистанции, а затем впервые в карьере вышел в финал планетарных форумов. Его "золото" – лишь восьмое в истории Украины на чемпионатах мира.
Чемпионат мира по водным видам спорта, свободный стиль, 50 м, мужчины:
- Владислав Бухов
- Камерон Макэвой (+0,01)
- Бенджамин Прауд (+0,09)
К слову, украинец Желтяков завоевал олимпийскую лицензию в плавании осенью прошлого года.
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