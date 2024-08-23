Плавание, легкая атлетика и волейбол: полный список участников Паралимпиады-2024

В окончательную заявку попали 140 параатлетов. Украинцы будут соревноваться в 17 видах спорта, что станет национальным рекордом.

Наибольшее представительство Украины будет в плавании – 37 паралимпийцев. В легкой атлетике будут соревноваться 28 украинских спортсменов. Еще 12 параатлетов выступят в волейболе сидя, а в фехтовании на колесных креслах – 9 украинцев.

Паралимпийские игры-2024 станут восьмыми в истории сборной Украины. Наилучшим выступлением украинских параатлетов остается Рио-2016. Там украинцы завоевали 117 наград, в том числе 41 золотую медаль.

Официальная делегация сборной Украины на Паралимпийские игры-2024:

бадминтон: Оксана Козина, Александр Чирков

Оксана Козина, Александр Чирков бочча: Артем Колинько, Наталья Кононенко

Артем Колинько, Наталья Кононенко академическая гребли: Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет

Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет велоспорт: Павел Баль, Егор Дементьев

Павел Баль, Егор Дементьев волейбол сидя: Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коренец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов

Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коренец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов голбол: Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко

Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко дзюдо: Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Николайчик, Давид Хорава

Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Николайчик, Давид Хорава легкая атлетика: Владислав Билый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко, Роман Новак, Роман Новак, Зоя Овсий, Ярослав Окапинский, Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпатковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровый, Никита Барабанов

Владислав Билый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко, Роман Новак, Роман Новак, Зоя Овсий, Ярослав Окапинский, Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпатковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровый, Никита Барабанов гребли на каноэ: Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк

Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк триатлон: Алиса Колпакчи

Алиса Колпакчи пауэрлифтинг: Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк

Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк плавание: Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Дракин, Сергей Клипперт, Антон Коль, Александр Комаров, Вероника Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичко, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Пиддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук , Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко

Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Дракин, Сергей Клипперт, Антон Коль, Александр Комаров, Вероника Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичко, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Пиддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук , Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко пулевая стрельба: Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник

Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник стрельба из лука: Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цымбалюк, Анна-Виктория Шевченко

Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цымбалюк, Анна-Виктория Шевченко настольный теннис: Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунив, Ирина Шинкарева

Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунив, Ирина Шинкарева тхэквондо: Юлия Липецкая

Юлия Липецкая фехтование на колёсных креслах: Евгения Бреус, Антон Дацко, Андрей Демчук, Надежда Долог, Артем Манько, Наталья Морквич, Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Елена Федота-Исаева

Что известно о Паралимпийских играх-2024

Соревнования официально стартуют 28 августа и продлятся до 8 сентября. В течение Игр состоятся 549 медальных стартов.

Официальным транслятором Паралимпиады будет "Суспильне". Общественный вещатель покажет не менее 100 часов прямого эфира из Парижа.

Беларусь и Россия допущены на Игры в индивидуальных соревнованиях. Там они будут выступать в статусе нейтральных. В частности, к соревнованиям будет допущено 90 россиян.