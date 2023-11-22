Плацдармы в Херсонской области и бои на востоке: главные события на фронте

По его словам, Силы обороны удерживают позиции на плацдармах на левом берегу Херсонской области и наносят огневое поражение противнику.

Также ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Но оккупанты атаковали в районах Клещиевки и Андреевки к югу от Бахмута. Действия врага были безуспешными.

Возле Авдеевки продолжаются тяжелые бои, за сутки ВСУ отбили там 13 атак противника. На Марьинском направлении наши воины отразили 18 российских атак.

На Купянском направлении оккупанты пытались атаковать в районе Синьковки и Петропавловки Харьковской области, три атаки были отбиты.

Всего на протяжении всех участков фронта за сутки произошло 48 боевых столкновений.

Успехи ВСУ на фронте

Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Кроме того, наши воины укрепляются на левом берегу Херсонской области.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.