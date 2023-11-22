Плацдарм на левом берегу Днепра: когда может начаться поход на Крым

Опрошенные РБК-Украина эксперты, комментируя ситуацию на левобережье Херсонской области, не ждут скорого большого наступления. По той причине, что на создание нынешних плацдармов ушел почти год, и пока в приоритете - буфер безопасности. Использовать его для условного "похода на Крым" можно будет лишь в перспективе, о которой говорить слишком рано.

"Сначала переброска войск через Днепр и обеспечение огневого прикрытия. После того, как это будет сделано, если вообще появится такая возможность, потому что враг усиливает оборону, удастся нашим силам или нет, тогда можно будет делать прогнозы. Либо это буде продвижение в тыл, либо взятие плацдарма под огневой контроль. Чтобы вернуться к наступательным действиям весной, возможно, с лучшим обеспечением", - заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как отмечается в материале, плацдарм на левом берегу интересен не только тем, что от него 70 км до Крыма. Это, пожалуй, единственный участок, где наши войска могут вести фланговые и маневренные операции.

"Цель - зайти во вражеский тыл со всеми негативными для них последствиями: перерезание логистики, разрушение складов и полосы обеспечение, вынужденная переброска личного состава с других направлений. И это реально, поскольку несмотря на группировку в более 60 000 оккупантов, нашим морпехам удалось найти слабые места", - говорит руководитель Мусиенко.

Плацдарм на Левом берегу

Согласно картам DeepState, "серая зона" протянулась от Олешек почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян и дороги через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка и так далее. В некоторых местах дорогу она перерезала, а возле Крынок зашла в лес, за которым главная логистическая артерия - трасса Т2206 через всю оккупированную часть региона до Мелитополя.

"Серая зона" на левом берегу Днепра протянулась от Олешек до Новой Каховки (фото deepstatemap.live)

Согласно заявлениям Генштаба, морпехи работают по вражеской логистике, проводят диверсии, рейды и разведку, чтобы выявить пути снабжения, расположение личного состава, техники и артиллерийские позиции. А также подчеркивается, что одна из основных целей - оттеснить россиян подальше от Херсона и от правого берега в целом.

Официальные источники дают информацию о плацдармах дозированно. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняет: участок сложный, не вся работа подлежит огласке. По ее словам, россиян отбросили от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров.

При условии, что бойцы действовали без бронетехники, успехи серьезные, считает эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Но прямо сейчас войска не смогут двигаться дальше вглубь оккупированных территорий.

"Потому что они должны чувствовать поддержку артиллерии. А чтобы они ее чувствовали, нужно перемещать с правого берег на левый артсистемы, боеприпасы, средства ПВО и бронетехнику. Когда это произойдет? Только после того, как мы наведем понтонно-мостовую переправу. Насчет временных рамок ответа у меня нет, уж слишком сложная это миссия в инженерном плане и в плане того, как обезопасить переправу от вражеской авиации и артиллерии. Поэтому рассчитывать на то, что плацдармы скоро достанут до крымских перешейков, не стоит", - подчеркнул он.