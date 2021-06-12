За платні камери в СІЗО вже сплатили в бюджет майже 4 млн гривень

Так, за користування платною послугою в СІЗО було сплачено 3,93 мільйона гривень. Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць.

У Мін’юсті зазначили, що всі кошти, зароблені в ході проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

"Станом на сьогодні було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики та коридорні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Цей проект був запроваджений 22 квітня 2020 року, і він триватиме до 31 грудня 2021 року.