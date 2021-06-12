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За платні камери в СІЗО вже сплатили в бюджет майже 4 млн гривень

Автор: Даша Харченко

Платні камери у слідчих ізоляторах принесли в державний бюджет майже 4 млн гривень. Кошти мають спрямовуватись на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Так, за користування платною послугою в СІЗО було сплачено 3,93 мільйона гривень. Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць.

У Мін’юсті зазначили, що всі кошти, зароблені в ході проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

"Станом на сьогодні було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики та коридорні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Цей проект був запроваджений 22 квітня 2020 року, і він триватиме до 31 грудня 2021 року.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що платні камери в СІЗО є дискримінацією за майновою ознакою. На відміну від процедури внесення застави, яка прописана в законодавстві, платні камери засновані на підзаконному акті і є пілотним проектом Мінюсту.

Нагадаємо, станом на 5 жовтня 2020 року платні камери у слідчих ізоляторах принесли державному бюджету один мільйон гривень. Найбільше заробила державна установа "Київський слідчий ізолятор".

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