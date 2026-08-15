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Платные корты вместо базы для студентов: в Одессе разгорается земельный скандал

11:58 15.08.2026 Сб
3 мин
Громада города возмущена уничтожением зеленой зоны и вырубкой деревьев
aimg Юлия Бойко
Платные корты вместо базы для студентов: в Одессе разгорается земельный скандал Застройка побережья в Одессе вызвала возмущение громады (фото: Getty Images)
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В Одессе территорию, которую планировали использовать для спортивно-оздоровительной базы для студентов и жителей города, обустраивают под платные спортивные корты и парковку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Голос Ветерана".

Что должно быть по плану и что построили

По данным ветеранского сообщества, история землеиспользования на улице Новоберегова, 94 имеет длительное течение.

Еще в 2009 году решением Одесского городского совета предусматривалось создание спортивно-оздоровительного комплекса для студентов со свободным и бесплатным доступом громады к спортивной инфраструктуре и морю.

В 2020 году участок был передан в аренду под объекты рекреационного назначения. В то же время, Международный гуманитарный университет был освобожден от уплаты земельного налога в связи с использованием земли для образовательных целей.

В то же время активисты утверждают, что сейчас на коммунальной земле обустроены шесть платных кортов и коммерческая автостоянка.

Во время выступления на заседании Одесского городского совета военнослужащий заявил, что фактическое использование территории не отвечает первоначальному замыслу. По его словам, вместо доступной спортивно-оздоровительной базы для студентов и горожан здесь появились платные объекты.

Он также поднял вопрос об освобождении землепользователя от уплаты земельного налога и заявил о вероятном участии Сергея Кивалова в развитии этого проекта.

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Заявления о нарушениях и рисках для склона

Отдельно ветеран поднял вопрос о законности строительных работ. Он утверждает, что на площадке работает тяжелая техника без номерных знаков, а работы производятся без необходимых, по его мнению, разрешений ГАСК и ордеров на земляные работы и вырубку зеленых насаждений.

Отдельную обеспокоенность активистов вызывает состояние инженерной инфраструктуры. По их утверждениям, при подготовке площадки была уничтожена часть зеленых насаждений и демонтирована система водоотвода. Это может создавать дополнительные опасности для устойчивости склона.

В то же время в ветеранской громаде призывают контролирующие и правоохранительные органы провести проверку действий отдельных должностных лиц Одесского городского совета, в частности первого заместителя городского головы Александра Филатова, которых активисты связывают с предоставлением разрешений на проведение работ.

Требования ветеранского сообщества

В связи с этим представители ветеранского сообщества обратились к местным властям с рядом требований.

В частности, они призывают проверить законность использования земельного участка и проведения работ, обязать застройщика восстановить систему водоотвода и рекультивировать зеленую зону.

Кроме того, активисты требуют рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды в случае подтверждения нецелевого использования земли и привлечения виновных должностных лиц к ответственности.

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