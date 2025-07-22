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"Платил за атаки по городу": Кремль запустил фейк о мэре Курахово

Фото: Кремль запустил фейк о мэре Курахово (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские СМИ распространяют новую дезинформацию - на этот раз об украинском мэре Романе Падуне. Центр противодействия дезинформации опроверг очередной фейк Кремля.

Кремлевские СМИ распространили постановочное видео, в котором "местные жители" обвиняют украинские власти в преднамеренных обстрелах города.

Согласно утверждениям в ролике, мэр якобы платил иностранным наемникам за удары по мирному населению, чтобы обвинить в этом Россию.

Также говорится о том, что городской голова специально вызвал журналистов для фиксации последствий обстрелов.

Впрочем, как обычно в подобных случаях, никаких доказательств российская сторона не предоставила. Видео содержит лишь постановочные сцены без подтвержденных фактов.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные информационные вбросы - типичный инструмент гибридной войны РФ.

Кремль систематически использует фейковые показания и сфабрикованные признания, чтобы переложить ответственность за свои военные преступления на Украину, скрыть поражения на фронте и оправдать атаки по гражданской инфраструктуре.

Россия уже неоднократно прибегала к таким методам. Например, ранее распространялись видео о якобы заминированных вещах, которые ВСУ оставили на территории Курской области. Все они были опровергнуты.

Напомним, мы писали, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы "бандеровском" мобилизационном плакате в Украине. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.

Речь идет о фото, которое активно обсуждали еще в прошлом году, однако никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет.

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