Платим по счетам. В Украине снова разрешили отключать свет, газ и воду за долги: как это работает

При подготовке материала использовались: постановление Кабинета министров №1405 от 29 декабря 2023 года, заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, правила розничного рынка электроэнергии, поставки природного газа и предоставления услуг централизованного водоснабжения, комментарии исполнительного директора Ассоциации энергоэффективных городов Украины Святослава Павлюка и директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева.

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Мораторий на штрафы и пени за несвоевременную оплату, а также на отключение от услуг ЖКХ ввели почти сразу после российского вторжения. Решение объясняли необходимостью защитить украинцев. Постановление Кабинета министров №206 от 5 марта 2022 года, в частности, предусматривало запрет:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги

прекращение/остановку предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме

Данные нормы применялись с 24 февраля 2022 года, но под конец прошлого года были пересмотрены. Согласно постановлению №1405, фактически мораторий отменен, правда, с некоторыми исключениями.

Кого будут отключать от услуг ЖКХ, а кого нет

Новый порядок уточняет, на кого распространяется запрет на начисление штрафов, пени, отключение, взыскание долгов и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги:

на тех, кто проживает на территориях, где ведутся боевые действия (территориях возможных и активных боевых действий)

на тех, кто проживает на территориях, временно оккупированных Российской Федерацией (в соответствии с перечнем Минреинтеграции), - до даты прекращения боевых действий или оккупации

на тех, чья недвижимость была повреждена в результате военных действий (при условии информирования соответствующих поставщиков коммунальных услуг

Фото: штрафы за неуплату ЖКХ не будут начислять тем, кто проживает в зоне боевых действий или в оккупации (Getty Images)

Отметим, в перечне Минреинтеграции указаны три района Днепропетровской области, три района Донецкой, два района Запорожской, два района Николаевской, четыре района Сумской, шесть районов Харьковской областей и так далее. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Таким образом, те украинцы, которые не проживают на вышеперечисленных территориях, обязаны погасить долги по коммуналке. В противном случае им грозят меры вплоть до отключения света, газо- или водоснабжения.

Отмена моратория. В чем причины

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, основная причина - рост задолженности. И если, по его словам, субсидианты и пенсионеры остаются самыми дисциплинированными плательщиками (в силу угрозы "слететь" с субсидии и выработанной годами привычки), то достаточно обеспеченные украинцы начали злоупотреблять мораторием и накапливать долги, например, за электроэнергию.

"Мы видим, что некоторые категории, которые могут платить, не платили, понимая, что за это вообще ничего не будет. Поэтому правительство приняло такое решение. Ситуация, когда субсидианты и пенсионеры платят, а многие состоятельные люди не платят за ЖКХ, неправильная и несправедливая", - отметил он в эфире телемарафона.

Почему Кабмин решился на это именно сейчас? По мнению исполнительного директора Ассоциации энергоэффективных городов Украины Святослава Павлюка, долги достигли такого уровня, когда их невозможно игнорировать и с этим нужно что-то делать.

"Вдобавок значительную часть, особенно в электроэнергетике и тепловой энергетике, мы закрывали за счет помощи, которую нам предоставляли партнеры. Очевидно, в 2024 году эта помощь будет значительно меньше и нам нужно будет перебивать внутренним ресурсом. Скорее всего, речь идет о том, что правительство пытается остановить увеличение задолженности на рынке", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Фото: задолженность по оплате за услуги ЖКХ растет, а мораторием злоупотребляют зачастую платежеспособные украинцы (Виталий Носач/РБК-Украина)

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев соглашается: на сегодня достаточно много потребителей не платят за ЖКХ в полном объеме. Как следствие, у поставщиков и компаний, которые предоставляют соответствующие услуги, возникла нехватка средств и ресурсов.

"Поэтому от всеобщей отмены штрафов давно нужно было отказаться. Некоторые юридические лица просто перестали платить, хотя такая возможность у них есть. Перестали необъективно, это не требовало никакого обоснования, все просто ссылались на мораторий. В результате выросла общая задолженность на рынках. Если говорить о рынке электроэнергии, то там общая задолженность более 60 млрд гривен", - отметил он в беседе с изданием.

По его словам, генерирующие компании и компании по распределению неоднократно просили пересмотреть подход и разрешить отключение злостных должников.

"У нас очень большое количество предприятий, организаций и учреждений, которые не платят необоснованно. Например, когда торговый центр считается объектом критической инфраструктуры, это выглядит странно. Фактически Кабмин отменил общую индульгенцию и разрешил рассматривать отключение за долги в каждом конкретном случае", - добавил эксперт.

Что касается долгов за свет, газ и воду, то на сегодня сложно назвать точные цифры. Информация не обнародуется Госстатом, ее нет в публичном доступе. Если же говорить в целом, то счет идет на десятки миллиардов, говорит Рябцев.

Отключение от света, газа и воды: как это работает

Если говорить о том, какие услуги могут отключать в первую очередь, то прежде всего речь идет об электро- и газоснабжении.

"Потому что именно там самые большие долги. В случае с теплом или водой отключить непросто с технической точки зрения, а иногда невозможно это сделать", - подчеркивает Святослав Павлюк.

Электроэнергия

На отмену моратория первыми отреагировали поставщики электроэнергии. В частности, "Кировоградская областная энергоснабжающая компания" призывает абонентов не медлить с оплатой и погасить долги за свет, а "Полтаваэнергосбыт" приглашает для сверки потребленных и оплаченных киловатт, и при наличии задолженности просит погасить ее в кратчайшие сроки.

"Чтобы избежать отключения вашего жилья от электропитания, настоятельно просим вас в кратчайшие сроки решить вопрос по погашению существующей задолженности", - обращается к абонентам "Николаевская энергоснабжающая компания".

Отметим, такого понятия как минимальная задолженность, за которую могут отключить от электроснабжения, нет. Поэтому отключение возможно за любую просроченную сумму. Но, как правило, в первую очередь без света остаются абоненты с наибольшей суммой долга с учетом периода возникновения задолженности.

Также законодательство не устанавливает минимальный период. Достаточно не оплатить счет до 20 числа включительно, как у поставщика появится право начать процедуру отключения. Хотя, как показывает практика, в большинстве случаев у потребителя есть один-два месяца, чтобы принять меры и избежать неприятных последствий.

Отключение за долги может проходить по следующей процедуре. Поставщик не позднее 10 рабочих дней до даты отключения должен направить письменное уведомление с суммой задолженности, обоснованием, числом и временем прекращения подачи света, ФИО и подписью ответственного лица.

Фото: поставщик имеет право отключить свет только после того, как направит уведомление с суммой долга и обоснованием (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом датой получения считается дата личного вручения (подтверждается подписью получателя и/или регистрацией входящей корреспонденции), третий день с даты получения почтовым отделением (если направили заказным письмом). Другой способ уведомления может быть предусмотрен договором с поставщиком или оператором системы распределения. Если абонент погасит долги и уведомит поставщика, то поставка электроэнергии не прекращается.

Возобновление подачи света осуществляется в течение 3-5 рабочих дней (город/сельская местность) после того, как потребитель устранит нарушения. Расходы покрываются за счет средств, возмещаемых потребителем.

Газ

Согласно правилам, если бытовой потребитель не оплатил потребленный газ в течение 10 дней после срока, определенного договором поставки, поставщик имеет право применить меры по отключению, направив письменное уведомление. В нем должны быть указаны основания и дата прекращения газоснабжения. Она не может быть раньше, чем через 3 дня после даты получения уведомления.

Если правила нарушает поставщик, абонент вправе обжаловать прекращение подачи газа в суде. Основаниями для иска могут быть неуказанное требование поставщика о необходимости самостоятельного прекращения отбора газа или неуказанная сумма долга, которая не отражалась в акте об отключении.

Возобновление газоснабжения осуществляется оператором системы распределения в течение 2 рабочих дней в городах и 5 календарных дней в сельской местности после письменного обращения потребителя (его поставщика), после устранения нарушений (например, погашение или реструктуризация долга) и возмещения затрат оператору на отключение/подключение к системе.

Вода

В случае несвоевременных платежей за централизованное водоснабжение, потребитель уплачивает пеню в размере, установленном в договоре, но не более 0,01%суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, который следует за последним днем предельного срока внесения платы.

Порядок отключения прописан в законе "О жилищно-коммунальных услугах". Согласно ст. 26 исполнитель имеет право прекратить подачу воды, если абонент не погасил долги в течение 30 дней со дня получения предупреждения. Которое направляется не раньше следующего рабочего дня после истечения крайнего срока оплаты, определенного в договоре.

Подключение происходит в течение 1 дня с даты полного погашения долгов или с даты заключения договора о реструктуризации. Расходы подлежат возмещению за счет потребителя. При этом действия по ограничению (прекращению) услуг не должны приводить к нарушению прав и интересов других абонентов (в многоквартирном доме).

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Отметим, вариант с реструктуризацией долга актуален и для тех, у кого большая задолженность за свет и другие коммунальные услуги. В частности, региональные поставщики электроэнергии призывают абонентов, которые не могут погасить долги одним платежом, обратиться для заключения такого договора.

Какие для этого нужны документы, нужно уточнить у своего поставщика. Ориентировочный перечень:

справка о составе семьи

справка о доходах взрослых членов семьи, которые проживают вместе

заявление на реструктуризацию долга

если в семье есть безработные, нужен подтверждающий документ

Соглашение о погашении долга заключается с собственником дома или арендодателем.

Как отмена моратория повлияет на украинцев: мнения экспертов

Опрошенные РБК-Украина эксперты оценили решение Кабинета министров и его возможные последствия для украинцев. Святослав Павлюк обращает внимание, что сами по себе тарифы которые, возможно, кажутся высокими, являются инструментом экономики, а не социальной помощи. И роль правительства должна сводиться к тому, чтобы предоставлять субсидии тем, кто не может оплачивать услуги ЖКХ. А что касается отключения за неуплату, то важно, чтобы не отключали тех, кто физически отсутствует и не потребляет, даже если у них счетчики внутри квартиры.

Согласно постановлению №1405, если потребитель не проживает по своему адресу более 30 календарных дней, он должен подать заявление и документальное подтверждение поставщику коммунальных услуг в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки с мест временного проживания, работы, учебы, лечения, военной службы, отбывания наказания и так далее. В таком случае ему не будут выставляться счета.

Фото: если человек не проживает по адресу более 30 дней, то поставщик не будет выставлять счета, если его об этом уведомить (Виталий Носач/РБК-Украина)

"В этом есть смысл, но если за одномесячную неуплату будут отключать, я думаю, это нерационально. Кто-то может просто не успеть, мало ли какие могут быть причины. Нужна хотя бы неуплата за квартал, как по мне. Отключение за короткие периоды создаст нагрузку на сами компании. Да и случаи, когда приходят счета при отсутствии фактического потребления, происходят постоянно. А потом в систему невозможно завести показатель меньший, чем она "нарисовала", нужно требовать сверки-проверки", - добавил Павлюк.

Эксперт Геннадий Рябцев не видит каких-либо критических последствий для населения.

"Бытовые потребители всегда были одними из самых дисциплинированных плательщиков. Это понятно, поскольку если не платишь, то приедет служба и отключит услугу. Поэтому в отношении домохозяйств я не предвижу каких-либо существенных изменений. Тем более что пеня для них микроскопическая, в доли процента", - рассказал он РБК-Украина.

Что касается юридических лиц, то отмена моратория на отключение и штрафы должно дисциплинировать крупных потребителей и прекратить практику необоснованной неуплаты за услуги ЖКХ, подчеркнул эксперт.

Какие тарифы на услуги ЖКХ установлены в 2024 году

В настоящее время в Украине действует частичный запрет на повышение тарифов. В частности, цены на тепло, газ и горячую воду не будут расти в период военного положения и еще 6 месяцев после его отмены.

Тарифы на холодную воду и электричество под мораторий не попадают. Однако, как говорят в правительстве, до конца отопительного сезона повышать их не будут.

Тариф на свет для населения с лета 2023 года установлен на отметке 2,64 грн/кВт-ч. Если есть двухзонный счетчик, то так называемый ночной тариф с 23:00 до 07:00 позволяет сэкономить половину и платить по 1,32 гривны за киловатт.

Тарифы на газ зафиксированы на время военного положения. Клиенты НАК "Нафтогаз", который поставляет природный газ подавляющему числу бытовых потребителей, получают его по фиксированной цене 7,96 гривны за кубометр. В самой компании отмечают, что в будущем повышение стоимости неизбежно.

В прошлом году планировалось повышение тарифа на холодную воду на 30%. Однако после критики со стороны властей постановление НКРЭКУ отменили. Таким образом, стоимость остается на уровне, который был до 24 февраля 2022 года. Конечный тариф для каждого региона устанавливает конкретный водоканал.