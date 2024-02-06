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"Плати за то, что получил". В Украине пересчитают платежки за тепло и воду

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины утверждает порядок пересчета стоимости коммунальных услуг. Это касается теплоснабжения, водоснабжения, а также вывоза мусора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.

"Утверждаем порядок осуществления пересчета стоимости коммунальных услуг по поставке тепла, воды и вывоза мусора. Это четкий алгоритм, основанный на принципе "плати за то, что получил", - заявил Шмыгаль. 

 

Премьер подчеркнул, что коммунальные услуги должны быть качественными и соответствовать заявленным стандартам. По его словам, люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги. 

Также Шмыгаль напомнил, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы на электричество, газ и тепло остаются неизменными. 

Что предусматривает решение правительства

Согласно решению Кабмина, пересчитывать стоимость коммунальных услуг будут за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или в несоответствующем качестве.

Порядок, который утвердило правительство, определяет механизм и условия совершения пересчета стоимости услуг по поставкам тепла, горячей и холодной воды, а также вывозу мусора.

Также предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг, которые будут учитывать при пересчете стоимости. 

При этом Кабмин определил особенности совершения пересчета в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем и условия, при которых пересчет не проводят. 

Повышение тарифов на воду

Напомним, в Украине снова планируют повысить тарифы на холодную воду после того, как это не удалось сделать в 2023 году. 

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг должна была рассмотреть повышение для Киева и других городов уже сегодня. Но заседание решили перенести. 

Более детально о том, на сколько могут повысить тарифы, - в материале РБК-Украина

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