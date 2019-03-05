Платформа добового балансування працює з помилками, - "Львівгаз"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Фахівці ПАТ "Львівгаз" виявили недоліки вже на початку тестування інформаційної платформи

Платформа добового балансування, яка розроблена "Укртрансгазом", досі працює з помилками. "Львівгаз" вже півроку здійснює тестування відповідної інформаційної платформи, однак в її роботі виявлено порушення вимог Кодексу ГТС, котрі призводять до спотворення даних добового балансування газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вже на початку тестування інформаційної платформи добового балансування "Укртрансгазу", фахівці ПАТ "Львівгаз" виявили недоліки. Незважаючи на те, що вже 6 місяців триває тестовий режим, компанія стикається з недоліками і грубими порушеннями в роботі цієї інформаційної платформи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для розрахунку добового балансу та добового небалансу на своїй платформі "Укртрансгаз" використовує інформацію, котра не відповідає значенням обсягу газу, які були завантажені компанією. Окрім того, "Львівгаз", як оператор ГРМ надає інформацію Оператору ГТС ("Укртрансгазу") про фактичне місячне споживання природного газу окремо по кожному споживачу, чиє споживання не вимірюється щодобово. Однак, в ході тестування виявлено, що після завантаження файлів в систему, підтвердження про їх обробку не надходять. При спробі переглянути обсяги, котрі були завантажені компанією, платформа тривалий час намагається відобразити дані, проте згодом процес переривається та з’являється білий екран.

"При детальному розгляді отриманої інформації на платформі, було виявлено, що "Укртрансгаз" всупереч обов’язку, передбаченому Кодексом ГТС щодо реєстрації споживачів за постачальниками із спецобов’язком, не здійснив закріплення відповідних споживачів за постачальниками, а відтак у переліку наявні теплогенеруючі підприємства та споживачі, котрі відносяться до категорії населення. Ми неодноразово звертались як до НКРЕКП, так і до "Укртрансгазу", інформуючи про виявлені недоліки і навіть грубі порушення Кодексу ГТС, котрі були зафіксовані нами в роботі інформаційного продукту", - зазначає директор технічний ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

За словами прес-служби, зауваження, котрі надавав ПАТ "Львівгаз" не були усунуті, в тому числі і математичні. А усі розрахунки добового балансування та небалансу на інформаційній платформі, котра розроблена "Укртрансгазом" - хибні. Порушення вимог Кодексу ГТС призводять до спотворення даних добового балансу природного газу. ПАТ "Львівгаз" звернулось до НКРЕКП з проханням зобов’язати Оператора ГТС виправити помилки на інформаційній платформі та виконувати вимоги Кодексу ГТС.