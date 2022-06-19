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Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження

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Київ, Неділя 19 червня 2022 11:07
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження Фото: платіжки за газ у червні прийдуть пізніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У зв'язку із різким збільшенням кількості клієнтів у "Нафтогазі" затримують платіжки за травень. Вони будуть доступні онлайн після 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії "Нафтогаз".

Причина

"Через те, що більшість постачальників газу побутовим споживачам не виконують свої функції, з 1 травня 2022 року понад 8,8 млн українських домогосподарств отримували газ від Нафтогазу. Саме тому, рахунки за спожитий газ у попередньому періоді мають бути оплачені на рахунки ГК "Нафтогаз України". У ситуації, що склалася, процес формування рахунків за травень дещо затримується", - йдеться в повідомленні.

Коли будуть платіжки?

Таким чином, рахунки за спожитий газ будуть доступні клієнтам після 20 червня, в особистому кабінеті my.gas.ua та чатботах GASUA.

При цьому друковані платіжки "Укрпошта" доставить вже після 25-го числа поточного місяця і лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як отримати номер особового рахунку?

У "Нафтогазі" нагадують, що кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку.

Для цього необхідно перейти в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та ввести ЕІС-код (16 символів).

EIC - це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських літер та цифр).

Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу.

"Після отримання особового рахунку ви можете зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua. Саме з його допомогою зручно дізнатися та оплатити рахунки, завантажити довідку про пільги та субсидії, отримати акт звірки тощо", - пояснюють в повідомленні.

Також можна отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру ГК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" відповіли, чи зростуть тарифи на комуналку.

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