У платіжках за світло з'являться нові дані: що відомо

Національна комісія з регулювання енергоринку затвердила нові правила та тепер в платіжках за світло з'являться нові дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку НКРЕКУ .

Для забезпечення споживачів зрозумілою та коректною інформацією про нарахування за спожиту електроенергію, електропостачальників зобов'язали внести зміни. Тепер у платіжках на оплату треба вказувати інформацію про початкові та кінцеві показники лічильників, на підставі яких здійснюються нарахування.

"Для споживачів електроустановки, які мають невелику потужність до 0,1 кВт, врегульована організація комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення лічильників", - йдеться у повідомленні.

Також була спрощена процедура зміни електропостачальника. Внаслідок таких змін, буде скорочено термін переходу до нового постачальника з 21 до трьох днів.