Плата за виїзд з Білорусі в Україну: з'явилися подробиці

У Білорусі місцева влада Гомельської області з 1 червня вводять грошовий збір за виїзд з країни через білорусько-український кордон. Розмір грошового збору складе 29 Білоруських рублів (більше 300 гривень).

Плата за виїзд з Білорусі вводить в Гомельській і Гродненській (на кордоні з Польщею і Литвою) областях на період з 1 червня 2021 року по 1 січня 2023 року.

"Оплата буде здійснюватися за один транспортний засіб, який виїжджатиме з Білорусі, незалежно від кількості пасажирів у ньому. Сплата місцевого збору буде здійснюватися водієм транспортного засобу в білоруських рублях до перетину (в установі банку) або при перетині кордону (безпосередньо в пункті пропуску)", - повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що збір потрібно сплатити до доходів обласного бюджету за місцем розташування пункту пропуску через кордон. В іншому випадку він буде вважатися не оплаченим.

При цьому від сплати місцевого збору звільняються: