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Плата за виїзд з Білорусі в Україну: з'явилися подробиці

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Гомельська область, Четвер 20 травня 2021 10:52
Плата за виїзд з Білорусі в Україну: з'явилися подробиці Фото: при перетині білорусько-українського кордону в Гомельській області доведеться заплатити більше 300 гривень (dpsu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Білорусі місцева влада Гомельської області з 1 червня вводять грошовий збір за виїзд з країни через білорусько-український кордон. Розмір грошового збору складе 29 Білоруських рублів (більше 300 гривень).

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Плата за виїзд з Білорусі вводить в Гомельській і Гродненській (на кордоні з Польщею і Литвою) областях на період з 1 червня 2021 року по 1 січня 2023 року.

"Оплата буде здійснюватися за один транспортний засіб, який виїжджатиме з Білорусі, незалежно від кількості пасажирів у ньому. Сплата місцевого збору буде здійснюватися водієм транспортного засобу в білоруських рублях до перетину (в установі банку) або при перетині кордону (безпосередньо в пункті пропуску)", - повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що збір потрібно сплатити до доходів обласного бюджету за місцем розташування пункту пропуску через кордон. В іншому випадку він буде вважатися не оплаченим.

При цьому від сплати місцевого збору звільняються:

  • водії, які прямують транзитом через Білорусь;
  • водії, які прямують на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також супроводжують померлих для поховання;
  • учасники та інваліди " Великої Вітчизняної війни";
  • інваліди I і II груп, а також їх супроводжуючі;
  • учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.
  • громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування в санаторно-курортні установи.

Нагадаємо, у квітні, на тлі збільшення концентрації російський військ на кордоні з Україною, українські прикордонники були переведені на посилений режим несення служби на кордоні з Білоруссю.

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