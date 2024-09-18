Планируют обсудить войну в Украине. Дуда и Трамп могут встретиться в США, - Reuters

Как рассказал изданию высокопоставленный польский чиновник, Дуда будет присутствовать на открытии памятника Солидарности в Пенсильвании. Трамп также был приглашен на мероприятие.

"Если президент Трамп приедет, то, конечно, будет возможность обменяться несколькими словами и поговорить на самые важные темы", - добавил источник Reuters.

Среди тем, которые могут обсудить Дуда и Трамп, польско-американские отношения, безопасность Польши и война в Украине.

Журналисты обращают внимание, что такая встреча станет редким случаем переговоров иностранного лидера с кандидатом в президенты США в ходе предвыборной кампании.

В то же время Пенсильвания, где проживает значительное польско-американское население, является одним из нескольких ключевых штатов, в котором идет напряженная борьба за победу на президентских выборах в США 5 ноября.