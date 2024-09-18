Планируют обсудить войну в Украине. Дуда и Трамп могут встретиться в США, - Reuters

Президент Польши Анджей Дуда и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп могут встретиться в штате Пенсильвания уже на этой неделе. Планируется, что они, в частности, обсудят войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказал изданию высокопоставленный польский чиновник, Дуда будет присутствовать на открытии памятника Солидарности в Пенсильвании. Трамп также был приглашен на мероприятие.
"Если президент Трамп приедет, то, конечно, будет возможность обменяться несколькими словами и поговорить на самые важные темы", - добавил источник Reuters.
Среди тем, которые могут обсудить Дуда и Трамп, польско-американские отношения, безопасность Польши и война в Украине.
Журналисты обращают внимание, что такая встреча станет редким случаем переговоров иностранного лидера с кандидатом в президенты США в ходе предвыборной кампании.
В то же время Пенсильвания, где проживает значительное польско-американское население, является одним из нескольких ключевых штатов, в котором идет напряженная борьба за победу на президентских выборах в США 5 ноября.
Напомним, как Польша, так и США являются союзниками Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
В частности, в июне этого года две страны запустили международную операцию, цель которой - борьба с российской пропагандой и дезинформацией.
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