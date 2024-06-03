Планируете переезд? Нужно ли искать нотариуса, чтобы оформить договор аренды квартиры

Для чего требуется договор аренды

Договор аренды (или найма) заключается для того, чтобы четко указать права и обязанности всех участников сделки:

арендодателя (владельца недвижимости)

квартиранта (гражданина, снимающего жилую площадь)

Ключевая цель договора аренды квартиры - уладить потенциальные конфликты между собственником жилого помещения и гражданином, арендующим жилую площадь (без обращения в суд).

Нотариальный договор аренды имущества является важным инструментом, поскольку может обеспечить правовую защиту как для арендодателя, так и для арендатора.

Что должно быть в договоре аренды

В договоре аренды квартиры должны быть указаны следующие данные:

адрес

площадь объекта недвижимости, количество комнат

реквизиты документов, подтверждающих право собственности (название документа, номер в реестре, дата его регистрации)

паспортные данные граждан, арендующих временное жилье

срок действия договора (если срок аренды недвижимости в договоре не прописан, документ считается по умолчанию подписанным на пять лет - согласно Гражданскому кодексу Украины)

сумма аренды жилья в гривневом или долларовом эквиваленте в зависимости от выбранной валюты для оплаты съемного объекта

обязанности сторон по уходу за жильем: кто несет ответственность за ремонт бытовой техники, сантехнических устройств, мебели, установки климатического оборудования и т.п.

ответственность за расходы на содержание жилья (кто оплачивает коммунальные платежи, а кто - ремонтные работы)

Дополнительные, но типичные данные, которые могут быть указаны в договоре аренды:

показания счетчиков перед сдачей жилья в аренду

разрешение или запрет на субаренду - сдачу квартиры квартиросъемщиками третьим лицам

перечень бытовых приборов и мебели, передаваемых в пользование арендаторам (с описанием их состояния, срока эксплуатации)

частота и время визитов владельца жилья

условия для повышения оплаты жилья

Нужен ли нотариус, чтобы оформить договор

Юристы рекомендуют заключать и подписывать договор аренды (найма) во всех случаях - независимо от того, с кем именно вы договариваетесь об аренде жилья (с собственником или через риелтора).

Для того чтобы этот договор получил юридическую силу и в спорных ситуациях помог вам отстоять свои права и интересы, украинцам советуют обратиться к нотариусу.

"Согласно статье 811 главы 59 Гражданского кодекса Украины договор аренды квартиры заключается в письменной форме и удостоверяется у нотариуса. После этого специалист сообщает налоговые инстанции о подготовке договора аренды", - уточняется на сайте юридической компании RIYAKO & PARTNERS.

Если же вы выберете другой путь - заполнить договор на аренду квартиры вместе с собственником недвижимости сразу после утверждения всех условий сделки и уже потом обратиться к нотариусу самостоятельно, юристы советуют:

скачать подходящий договор аренды квартиры

распечатать этот документ

внести в документ все необходимые данные

подписать документ

заверить договор аренды у нотариуса

Итак, отвечая на вопрос, нужен ли нотариус при оформлении договора на аренду квартиры, следует сказать "да". Ведь без нотариального удостоверения этот документ не будет иметь необходимую для защиты ваших прав юридическую силу.