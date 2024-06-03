Планируете переезд? Нужно ли искать нотариуса, чтобы оформить договор аренды квартиры

Если вы планируете переезд и уже нашли новую желанную квартиру в аренду, стоит подготовиться к оформлению соответствующего договора. Однако нужно ли идти с этим вопросом к нотариусу - знают не все.
РБК-Украина рассказывает, как лучше оформить договор на аренду квартиры и нужен ли для этого нотариус.
Договор аренды (или найма) заключается для того, чтобы четко указать права и обязанности всех участников сделки:
Ключевая цель договора аренды квартиры - уладить потенциальные конфликты между собственником жилого помещения и гражданином, арендующим жилую площадь (без обращения в суд).
Нотариальный договор аренды имущества является важным инструментом, поскольку может обеспечить правовую защиту как для арендодателя, так и для арендатора.
В договоре аренды квартиры должны быть указаны следующие данные:
Дополнительные, но типичные данные, которые могут быть указаны в договоре аренды:
Юристы рекомендуют заключать и подписывать договор аренды (найма) во всех случаях - независимо от того, с кем именно вы договариваетесь об аренде жилья (с собственником или через риелтора).
Для того чтобы этот договор получил юридическую силу и в спорных ситуациях помог вам отстоять свои права и интересы, украинцам советуют обратиться к нотариусу.
"Согласно статье 811 главы 59 Гражданского кодекса Украины договор аренды квартиры заключается в письменной форме и удостоверяется у нотариуса. После этого специалист сообщает налоговые инстанции о подготовке договора аренды", - уточняется на сайте юридической компании RIYAKO & PARTNERS.
Если же вы выберете другой путь - заполнить договор на аренду квартиры вместе с собственником недвижимости сразу после утверждения всех условий сделки и уже потом обратиться к нотариусу самостоятельно, юристы советуют:
Итак, отвечая на вопрос, нужен ли нотариус при оформлении договора на аренду квартиры, следует сказать "да". Ведь без нотариального удостоверения этот документ не будет иметь необходимую для защиты ваших прав юридическую силу.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в рейтинге областей Украины насчет стоимости аренды жилья сменился лидер.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: RIYAKO&PARTNERS, Haponnotary.com.ua.