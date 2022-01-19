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За планом Росії - України вже не повинно було існувати, - Кулеба

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Середа 19 січня 2022 16:26
За планом Росії - України вже не повинно було існувати, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За словами голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, ще з початку війни з Росією, за планом останньої - України вже не повинно було існувати як держави. Водночас наша країна вже має сильну армію, дипломатію та партнерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби під час брифінгу.

"Ми не повинні забувати, що ця війна, Росії проти України, триває з 2014 року. За первинним планом Російської Федерації, нас вже не повинно було існувати як держави, принаймні в тому вигляді в якому Україна продовжує. Не лише існувати, але і розвиватися", - відзначив Кулеба.

Водночас з початку війни з Російською Федерацією, Україна стала ще міцнішою завдяки сильній армії, дипломатичним можливостям та підтримці міжнародної спільноти.

"Ми з вами пройшли через шалені випробовування. Ми пройшли через найважчі моменти нашої історії. Коли ракети, коли снаряди падали на нашу землю, коли співвітчизники гинули, але ми були достатньо сильними, щоб пережити це, здолати й міцно стати на ноги. І сьогодні України є дуже міцною. У нас є сильна армія, сильна дипломатія та сильні партнери", - додав міністр.

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