Без плана на 2025 год? Сколько еще готов воевать Путин: оценка экспертов и ГУР

При подготовке материала использовались: заявление начальника ГУР Кирилла Буданова, публикация Bild, итоговая пресс-конференция Владимира Путина, комментарии представителя ГУР Андрея Черняка и военного эксперта Александра Мусиенко.

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Российского плана на 2025 год нет? Что говорят военные и эксперты

На днях в Киеве состоялась дискуссионная панель, посвященная вызовам в 2024 году. Военные аспекты комментировал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Могу единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", - заявил он.

По его словам, у россиян серьезные проблемы, причем не столько с поддержкой самой идеи войны, так как мнение рядового россиянина никого не интересует, как с ресурсами.

"Эта война очень дорогая. И ресурсы там не ограничены. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они - за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень тщательно", - добавил Буданов.

Фото: Кирилл Буданов говорит, что пока у России нет военного плана на 2025 год (Виталий Носач/РБК-Украина)

РБК-Украина обратилось за комментарием в ГУР. Как объяснил представитель разведки Андрей Черняк, значительная часть так называемых российских элит не хочет войны, но это не значит, что Россия не будет воевать. Очевидно, в Кремле собираются продолжать войну по меньшей мере весь следующий год.

"Россияне активно перестраивают экономику, ставят ее на военные рельсы, переводят всю страну на военное положение, прилагают максимум усилий, чтобы добиться какого-либо результата. Все это вместе с кремлевской агрессивной риторикой говорит о том, что россияне не готовы останавливать войну", - отметил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко соглашается: сейчас российские войска на пике наступательных действий, им нужна передышка, поэтому горизонт планирования в Москве ограничен 2025 годом. За это время они надеются переждать Запад в расчете на усталость, перебои с военными поставками и финансовой поддержкой Украины. Чтобы заставить ее пойти на уступки.

Стратегия РФ выглядит следующим образом. Во-первых, война должна продолжаться на территории Украины, во-вторых, концентрация на контроле уже захваченных территорий, в-третьих, ведение локальных наступательных действий, которые максимум могут обеспечить тактические преимущества. То есть делать все, чтобы помешать Украине перейти в свое новое масштабное наступление.

"Собственно, под эту стратегию они готовят свое обеспечение и свои силы. А дальше будут действовать исходя из того, какой будет внешнеполитическая конъюнктура, чем завершатся выборы президента США, насколько устойчивой будет поддержка со стороны Северной Кореи, Ирана и, возможно, Китая. И от этого отталкиваться в отношении военных действий. Конечно, глобально россияне готовы были бы продвинуться дальше и оккупировать еще больше территорий. Но для этого им нужно время, чтобы восстановиться", - добавил эксперт.

Захват Харькова, Днепра и Запорожья до конца 2026-го. Насколько это реально

Аналитик BILD Юлиан Репке со ссылкой на источники в немецкой разведке пишет о среднесрочном российском плане на войну вплоть до конца 2026 года.

Согласно этому плану:

до конца 2024 года оккупанты хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также выйти на реку Оскол в Харьковской области (то есть продвинуться по Лимано-Купянской оси)

до конца 2026 года взять под контроль обширные территории на востоке, захватив Запорожье, Днепр и Харьков

на юге россияне намерены удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу

"Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом", - отметил источник. Кроме того, по данным немецкой разведки, российская сторона готова ежегодно терять до 100 000 военных.

Фото: немецкое издание BILD получило в распоряжение российский план войны до конца 2026 года (bild.de)

Представитель украинского ГУР Андрей Черняк подчеркивает, что у противника и до этого были планы по захвату украинских городов. И если появится возможность оккупировать новые, он будет это делать.

"Впрочем, по нашим оценкам, у них не хватит сил оккупировать наши города. Людской ресурс - это одно, но для оккупации и содержания нужно гораздо больше, чем мобилизованные неопытные военные. Они озвучивали свои грандиозные цели несколько лет, но ни одна из них не была достигнута", - рассказал он РБК-Украина.

Сейчас в Кремле ситуация патовая. Российские власти объявили о вхождении оккупированных территорий в состав РФ, де-факто это не так, и в попытке чего-того добиться будут продолжать жертвовать людским ресурсом.

"Да, в Москве не считают людей, но там считают деньги. Финансовых ресурсов на войну у них хватит до 2025 года. А дальше увидим", - резюмировал Черняк.

Безусловно, план до конца 2026 года может лежать на столе у Владимира Путина. Особенно с учетом доклада Немецкого общества внешней политики (GDAP) о том, что Россия будет готова к войне с НАТО уже через шесть лет, говорит Александр Мусиенко.

Отметим, согласно докладу немецких экспертов, после окончания войны России понадобится не более 10 лет, чтобы подготовиться к нападению на НАТО. Экономика переведена на военные рельсы, наращивается производство оружия и техники, а ежегодно РФ может готовить по 280 000 солдат. Таким образом, за шесть лет к войне будут подготовлена армия из почти 1,7 млн человек, а за десять - 2,8 млн.

"Это все ложится в общую канву, возможно, немецкая разведка получила данные о подобных планах. Но это только планы. У них был план по установлению контроля над Киевом и Украиной в 2022 году. Он не был реализован. Вообще планы могут разные, вопрос в том, получится ли их реализовать. Что касается захвата таких городов, как Харьков и Днепр, у меня есть серьезные сомнения", - отметил Мусиенко.

При этом публикация BILD не может не настораживать. Именно это издание в декабре 2021-го опубликовало детальный план полномасштабного вторжения России с захватом мостов и осадой городов. На картах было показано, как будет идти наступление на юг, восток и Киев, также BILD почти угадал с датой.

"Но я хочу напомнить и другой момент. Когда россияне захватывали Бахмут, они говорили, что следующей точкой будет Днепр. Потом говорили о Запорожье и Сумах. Все эти планы есть, они обсуждаются, о них давно известно. Понятно, что такие риски есть. То, что они могут попробовать это сделать, сомнений быть не должно. Но смогут ли они добиться нужного результата? Я сомневаюсь. Если мы посмотрим на фронт, если у россиян и есть где-то успехи, то лишь тактического характера. Точно не оперативного или стратегического", - подчеркнул эксперт.

Путин готовит масштабное наступление? Зачем ему сотни тысяч контрактников

Накануне в Москве прошла итоговая пресс-конференция Владимира Путина. Россиян среди прочего интересовало, когда закончится война, и часть вопросов была посвящена Украине. Диктатор в очередной раз подчеркнул, что "спецоперация" завершится лишь после того, как будут достигнуты все цели.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются - это денацификация Украины, демилитаризация, ее нейтральный статус", - заявил он.

Фантазируя о демилитаризации, Путин жаловался на поставки западных вооружений, но цинично предупредил, что "халява скоро может закончиться". И в свойственной себе манере повторил тезис о братских народах и якобы гражданской войне.

Фото: Владимир Путин заявил, что за год якобы набрал до полумиллиона контрактников для войны с Украиной (Getty Images)

По сравнению с началом полномасштабного вторжения и с тем, что есть на сегодня, декларируемые цели не изменились. Правда, наверное, лишь одному Путину известна конечная цель "демилитаризации и денацификации", что именно он вложит в эти понятия и что может объявить победой в войне против Украины. О желании захватить всю Украину вслух он не говорит. Хотя на пресс-конференции карту РФ показывали с оккупированными украинскими регионами.

"Цели корректируются с учетом возможностей, которые есть у российских войск на земле. Главная из них понятна - максимально затянуть войну. Как минимум на весь 2024 году", - уточняет Александр Мусиенко.

Еще один аспект касается численности вражеских войск и того, сколько еще человек Путин готов поставить под ружье. Судя по заявлениям Путина, вдоль 2000-километровой линии фронта стоят 617 тысяч военных. А по итогам нынешнего года якобы удалось привлечь к войне до полумиллиона контрактников.

В частности, рамках объявленной осенью 2022-го мобилизации набрали 300 тысяч человек. После этого началась вербовка контрактников. Якобы планировали привлечь 412 тысяч, но уже поступило порядка 486 тысяч "желающих". Как выяснилось, у Путина либо плохо с цифрами, либо он намеренно врет.

Как отметил представитель ГУР Андрей Юсов, завышенными данными тот провоцирует информационное давление на Украину, запугивает ее партнеров и пытается мотивировать россиян. В реальности воюют не более 450 тысяч россиян.

"Это не та цифра, которую вчера озвучил человек, похожий на Путина. Разве что он посчитал вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали рашисты с поля боя. В таком ключе могла выйти другая цифра. В целом - это пропаганда", - рассказал он в эфире телемарафона.

В любом случае цифры впечатляющие, но их можно оценить и с точки зрения эффективности. Например, Путин говорит, что на левобережье Херсонской области российским войскам противостоит всего несколько сотен украинских военных. Российский контингент там около 60 тысяч, то есть десятая часть от озвученного диктатором, рассуждает Мусиенко.

"Возникает вопрос: если там 60 тысяч, то почему они до сих пор не вытеснили наши войска на правый берег? И это большой вопрос в отношении готовности врага вести штурмовые действия. На сегодня на многих участках они выглядят так: пехотные штурмы при поддержке минометов, иногда артиллерии. Есть проблема с дронами, они увеличили применение "Ланцетов", FPV и это действительно вызовы для нас. Достичь тактического прорыва возле какого-то села такими атаками можно. Но чтобы вести масштабные действия и захватывать крупные города, этого мало, нужна огневая поддержка", - отметил эксперт.

Поэтому России нужна передышка, чтобы зимой и весной доукомплектоваться, перегруппироваться и накопить ресурсы. И привлечение за год "полумиллиона" человек не стоит воспринимать как подготовку к большим наступлениям в 2024-м.

"Они будут вести наступательные действия по всей линии фронта. Локального и ограниченного характера. Это не будут масштабные атаки (как в 2022 году, - ред.), россияне вряд ли готовятся к значительным прорывам. Скорее всего, в следующем году будут продолжаться тенденции нынешнего", - подытожил Мусиенко.