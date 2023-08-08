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Планшет взорвался в руках. Под Харьковом погибла 11-летняя девушка

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Вторник 08 августа 2023 23:10
Планшет взорвался в руках. Под Харьковом погибла 11-летняя девушка Фото: ребенок погиб от взрыва планшета в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В селе Павловка Харьковской области 11-летняя девочка погибла от взрыва планшета, который держала в руках.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции в Харьковской области.

По данным полиции, в понедельник, 7 августа, около 01:05 в полицию поступило сообщение о случившемся в Богодуховском районе. Там погибла 11-летняя девушка.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно девушка играла на планшете, который был на зарядке. Во время этого она получила смертельную травму от поражения током.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в селе Фонтанка-2 Одесского района произошел оползень на побережье моря. В результате погиб 10-летний ребенок.

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