Плановые и аварийные отключения. В "Укрэнерго" рассказали, где будут выключать свет сегодня

Отмечается, что энергосеть еще не может возобновить полноценную работу после обстрелов россиян, поэтому в части регионов приходится вводить отключения во избежание перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

"Поэтому хотим предупредить украинцев еще раз - с 6:00 и до конца суток будут активными графики плановых отключений г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал - это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов", - говорится в сообщении.

Так, сегодня будут действовать также экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графике. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

В частности, экстренные отключения будут действовать в Киеве.

"По причине роста потребления в Киеве, завтра 7 ноября НЭК "Укрэнерго" предоставил распоряжение провести экстренные отключения. Они необходимы, чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют", - сообщают в ДТЭК.

Графики отключений можно найти на сайтах облэнерго: