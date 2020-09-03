Планомірно й послідовно. Понінківська фабрика проводить переоснащення очисних споруд

Одне із найбільших вітчизняних підприємств, що працює на вторинній сировині, Понінківська картонно-паперова фабрика проводить технічне переоснащення очисних споруд. Масштабний проект допоможе в покращенні екологічного стану річок Хомора та Случ на Хмельниччині.

Генеральний директор Понінківської картонно-паперової фабрики Руслан Сава розповів, що підприємство за власний кошт проводить технічне переоснащення очисних споруд, які також очищують стоки 7-тисячного селища Понінка. Підприємство вже вклало 9 млн грн на переоснащення очисних споруд. Загальна вартість проекту складає 29 млн грн.

«На сьогодні реалізується проект «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ-Україна» продуктивністю 7000 м³ на добу». Розпочато будівництво та монтаж аеротенка для біохімічного очищення води, побудовано нове приміщення повітродувної станції. Ставок біологічної очистки №1 першої групи додатково оснащено насосом для аерації води та насичення її киснем», – зауважив Руслан Сава.

Гендиректор підприємства також розповів про технічні рішення на виробництві, які вже сьогодні допомагають покращити якість води у річці Хомора.

«Система «KROFTA» посилила очистку зворотних вод перед випуском на очисні споруди, а закуплена нами концентрована паста водоростей хлорели сприяє органічній очистці річок. Також вдосконалено технологію внутрішньоцехової очистки зворотних вод, завдяки чому вдвічі зменшилося використання чистої води для виробництва ( з 6 тис. м³ на добу до 3 тис. м³)», – заявив Руслан Сава.

Нагадаємо: щомісячно державними екологічними інспекціями у Хмельницькій області та Поліського округу проводиться моніторинг річок Хомора та Случ із залученням представників громадськості та Понінківської картонно-паперової фабрики.

За перше півріччя 2020 року підприємство пройшло 4 позапланові екологічні перевірки, 5 перевірок у 2019 році та 13 – у 2018-му. Крім того, Понінківська картонно-паперова фабрика – одне з найбільших вітчизняних підприємств, що працює на вторинній сировині й утилізує відходи паперу. В середньому підприємство переробляє 96 000 тонн макулатури за рік.