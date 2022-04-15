Не плануємо затягувати. У Росії заявили, що війна проти України скоро закінчиться
Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що війна Росії проти України вже незабаром закінчиться. За його словами країна-окупант не планує її розтягувати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Газета".
"Спеціальна військова операція РФ незабаром закінчиться, ми не збираємося її спеціально розтягувати", - заявив Клімов.
Як відзначив Клімов, війна завершить тоді, коли України стане "безпечною для самої ж Росії й усього світу". Також, нібито, країна-окупант повинна ще розв'язати питання з біологічними лабораторіями та забезпеченням безпеки ядерних об'єктів.
Також він зауважив, що Захід продовжує постачати озброєння до України, тим самим, "заливаючи багаття бензином".
Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.