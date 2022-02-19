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Планували "телекартинки" для росЗМІ: поліція попередила мітинги під Офісом президента

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили зловмисників, які планували мітинги за участі 1500 осіб під Офісом президента в Києві. Таким чином зловмисники готували "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За даними правоохоронців, група осіб відповідала за пошук та збір громадян, котрі за грошову винагороду брали б участь у мітингах.

Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ.

Так, загалом зловмисниками планувалося вивести до Офісу президента 1500 осіб.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів де вилучили:

  • прапори,
  • банери та іншу атрибутику із лозунгами,
  • "чорнові" записи,
  • десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо.

Наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно у МВС заявили, що попередили масові заворушення в Україні.

Додамо, також повідомлялося, що під Офісом президента України готувалась проплачена насильницька акція протесту.

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