Планували "телекартинки" для росЗМІ: поліція попередила мітинги під Офісом президента

Правоохоронці викрили зловмисників, які планували мітинги за участі 1500 осіб під Офісом президента в Києві. Таким чином зловмисники готували "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.
За даними правоохоронців, група осіб відповідала за пошук та збір громадян, котрі за грошову винагороду брали б участь у мітингах.
Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення "телекартинки" для російських пропагандистських ЗМІ.
Так, загалом зловмисниками планувалося вивести до Офісу президента 1500 осіб.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів де вилучили:
Наразі проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно у МВС заявили, що попередили масові заворушення в Україні.
Додамо, також повідомлялося, що під Офісом президента України готувалась проплачена насильницька акція протесту.