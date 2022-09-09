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Планував підірвати склад з боєприпасами ЗСУ. У Херсонській області затримано агента РФ

Фото: у Херсонській області затриманий агент РФ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала російського агента, який планував вчинити диверсію в тилу українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У Херсонській області нейтралізований російський агент, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ і підірвав частину боєкомплекту. За скоєння диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тисяч гривень", - розповіли у відомстві.

Як повідомляють в СБУ, зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство.

"У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, в тому числі в кримінальних колах", - зазначають правоохоронці.

Під час затримання у чоловіка виявили мобільний телефон, що містить контакт встановленого співробітника спецслужб Росії.

Зловмиснику повідомили про підозру в держзраді і відправили під варту.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали місцевого жителя, який збирав та передавав ворогу дані про місцезнаходження військовослужбовців та техніки ЗСУ.

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