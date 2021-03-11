Планував заворушення: у Білорусі оголосили остаточне звинувачення Тіхановському

У Слідчому комітеті Білорусі завершили розслідувана щодо блогера Сергія Тіхановського. Йому оголосили остаточне обвинувачення за чотирма статтями.
За даними слідства, Тіхановський з іншими особами протягом тривалого періоду часу готував масові заворушення на території Білорусі в поствиборчий період.
"Тіхановський з використанням Youtube-каналу "Країна для життя" і однойменного телеграм-каналу відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і розбрат у суспільстві за ознаками соціальної приналежності", - повідомили в СК.
В рамках даного розслідування було проведено понад 70 експертиз.
"Враховуючи, що збиток від дій Тіхановського і наближених до нього осіб склав понад 3,5 мільйони рублів, на майно та кошти обвинувачених накладено арешт", - додали силовики.
Загалом Тіхановському пред'явлені звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, Сергій Тіхановський є чоловіком кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Спочатку саме він планував балотуватися на виборах, однак 29 травня 2020 року опозиціонера затримали під час акції протесту. Пізніше тодішній президент, а нині не визнаний Україною та країнами ЄС глава Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що "дав сигнал" затримати Тіхановського.
Також РБК-Україна писало, що в Білорусі відкрили справу проти Світлани Тіхановської та інших опозиціонерів.