Планы россиян по северу Украины были сорваны: что стало ключевым фактором

Планы российских оккупантов по северу Украины были сорваны. В частности, разрешение партнеров бить западным оружием по территории РФ изменило ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, захватчики в Волчанске на севере Харьковской области пытаются активно окопаться на приграничных территориях.

По мнению Коваленко, информационная операция врага относительно якобы захвата Рыжевки в Сумской области была полным провалом.

"Они даже не пытались продолжать качать тему наступления в Сумской области, потому что слишком быстро был раскрыт их фейк", - добавил он.

Коваленко отметил, что планы врага относительно севера были сорваны, но россияне стягивают туда новые резервы из-за значительных потерь. Одним из ключевых факторов этого было разрешение для Украины на удары по территории России западным оружием.

"Информационно "Северная операция" врага столкнулась со значительными вызовами для россиян, потому что они не добились результатов, понесли потери и столкнулись с выносом многих систем ПВО на территории Белгородской области", - заявил руководитель ЦПД.