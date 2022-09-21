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Планы Путина о "референдумах" нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию России, - ISW

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 06:15
Планы Путина о "референдумах" нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию России, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Кремля Владимир Путин свои заявления о "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины адресует прежде всего внутренней аудитории в России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом диктатор надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая граждан добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно "присоединенные" к РФ территории.

"Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину и что усилия по быстрому созданию больших войск путем добровольной мобилизации достигают кульминации, не отвечая потребностям российских военных", - указывают в ISW.

Специалисты предполагают, что таким образом Путин искусственно создает правовые и информационные условия для улучшения формирования армии РФ, не прибегая к расширенному призыву, сменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольной мобилизации.

Путин хочет сдержать контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны также уверены, что "Путин путем аннексии преследует цель сдержать контрнаступление ВСУ, чтобы рассматривать освобождение Украиной своих территорий как нападение на РФ".

"Российские официальные лица и пропагандисты выпустили расплывчатые предупреждения о том, что "посягательство на территории России является преступлением и совершение этого преступления позволяет использовать все средства самообороны", - подчеркивают аналитики.

В ISW убеждены, что такие заявления россиян свидетельствуют о явной панике и сделаны для того, чтобы попытаться усилить глобальные опасения ядерной эскалации.

Однако, как заметили специалисты, после ударов по аннексированному РФ полуострову Крым, который находится в оккупации в течение 8 лет, от Путина не последовало никаких ответов.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиции нашего государства четкие и хорошо известные и они не изменятся "от шума откуда-то".

Более того, Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".

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