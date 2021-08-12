Планета у вогні: NASA опублікувало карту пожеж

У світі масштабні лісові пожежі вирують на п'яти з шести континетів. Пожеж немає тільки в Антарктиді.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту NASA.
Вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар і Індонезія.
У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів в Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.
У той же час, іншу частину країни накрили повені.
Через пожежі в Греції перекрили частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.
Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.
Лісові пожежі в Алжирі виникли в гірських районах на схід від столиці країни і вже підібралися до житлових будинків. Багатьом місцевим жителям довелося рятуватися втечею.
Щонайменше 25 солдатів і 17 мирних жителів загинули в результаті лісових пожеж на схід від столиці Алжиру.