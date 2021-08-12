Планета в огне: NASA опубликовало карту пожаров

Огнем охвачены Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Красные от пожаров Мадагаскар и Индонезия.

Турция

В Турции разгорелись мощные лесные пожары, в частности, вблизи популярных среди украинцев курортов в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде. Также огонь добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

Фото: пожары в Турции (twitter.com/muhammed_nine)

В то же время, другую часть страны накрыли наводнения.

Греция

Из-за пожаров в Греции перекрыли часть автомагистрали, которая соединяла Афины с северными регионами страны. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Алжир

Лесные пожары в Алжире возникли в горных районах к востоку от столицы страны и уже подобрались к жилым домам. Многим местным жителям пришлось спасаться бегством.

По меньшей мере 25 солдат и 17 мирных жителей погибли в результате лесных пожаров к востоку от столицы Алжира.

Фото: пожары в Алжире (twitter.com/MahmoudChabani3)