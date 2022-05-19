RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

План відновлення Тростянця розроблять в Австрії

Тростянець (Фото: t.me/dsszzi_official)
Автор: Константин Широкун

Концепцію перспективного розвитку та відновлення міста Тростянець Сумської області розроблятиме австрійська компанія iC consulenten ZT GmbH. Про це розповів міський голова Юрій Бова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Тростянця.

"Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні. Домовилися з компанією iC consulenten ZT GmbH розробити спільно концепцію розвитку майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста", - зазначив Бова.

Мер Тростянця також підкреслив, що всі роботи австрійські фахівці будуть виконувати безплатно. Опрацювання плану відновлення займе 3-4 місяці. За його словами, Тростянець потрібно істотно відбудовувати й використовувати для цього Кращий європейський досвід.

Раніше повідомлялося, що у Тростянці документують військові злочини РФ. Державне бюро розслідувань зафіксувало десятки фактів тортур окупантами цивільних у Тростянці.

Також ми писали, що в Тростянці хочуть відбудувати залізничний вокзал до кінця літа. Далі на черзі відновлення лікарні та пошкоджених багатоквартирних будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТростянецСумская областьАвстрія