Обещают "небоскребы как в Дубае" и открытие границ: какой план по Газе показали у Трампа

Во время форума в Давосе зять президента США Джаред Кушнер показал видение будущей Газы – с новыми жилыми кварталами, технологической инфраструктурой и курортами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Сначала мы игрались с созданием свободной зоны, а потом с созданием зоны ХАМАС. А потом мы сказали: знаете что? Давайте просто планировать катастрофический успех", - заявил Кушнер.
Согласно представленным слайдам, "новая" Газа будет включать: блестящие жилые башни и приморские курорты, похожие на те, что в Сингапуре или Дубае; центры обработки данных и крупные промышленные парки; первоочередную реконструкцию в районе Рафаха, который сейчас контролируется военными Израиля.
Несмотря на визуальную привлекательность, план игнорирует критические вопросы: права собственности палестинцев на землю, компенсации за разрушенный бизнес и места проживания для 2 миллионов перемещенных лиц во время расчистки 68 миллионов тонн завалов.
Трамп продвигает идею превращения обедневшей Газы в "Ривьеру", что уже вызвало волну критики со стороны палестинского руководства. Кушнер не назвал конкретных сумм, но анонсировал конференцию в Вашингтоне.
"Там мы объявим о многих взносах, которые будут сделаны... из частного сектора", - отметил он.
Ранее в медиа появлялась информация, что США готовы "закрыть" около 20% расходов на проект, но официального подтверждения этому пока нет.
Параллельно с экономическими планами, Вашингтон продвигает 20-пунктный политический план. Бывший чиновник Палестинской автономии Али Шаат, который должен управлять анклавом, через видеосвязь объявил об открытии ключевой границы.
"Открытие Рафаха сигнализирует о том, что Газа больше не закрыта для будущего", - подчеркнул Шаат.
Израильский источник подтвердил, что Тель-Авив готов к обсуждению этого шага на следующей неделе, надеясь на возвращение останков последнего заложника Рана Гвили.
Пока в Давосе рисовали карты будущего, реальность в Газе остается кровавой, отмечает Reuters.
За последние сутки четыре человека погибли от танкового обстрела в районе Зейтун и убиты 12 человек, среди которых трое журналистов.
С момента вступления в силу перемирия количество жертв среди палестинцев превысило 480 человек.
Напомним, 22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп официально представил свою новую инициативу - "Совет мира".
По замыслу американского лидера, этот орган должен стать альтернативной площадкой для решения острых конфликтов современности и заниматься надзором за послевоенным управлением Сектором Газы.
Странам, которые претендуют на постоянное место, предлагают внести не менее 1 млрд долларов.
