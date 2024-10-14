План победы Украины будет опубликован в ближайшие дни, - посол

План победы Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне с Россией. Пока план не был представлен украинцам.

Глава государства показал план президенту США Джо Байдену, поскольку, по словам Зеленского, многие решения зависят от шагов США. Также план представили кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Кроме того, Зеленский ознакомил с планом европейских лидеров - премьер-министров Британии и Италии, президента Франции и канцлера Германии.

У Зеленского заявляли, что в скором времени план победы презентуют украинцам.

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