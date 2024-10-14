План победы Украины будет опубликован в ближайшие дни, - посол

План победы Украины в войне с Россией будет представлен в скором времени. Это может произойти в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева, которого цитирует Tagesschau.
Дипломат в эфире ZDF заявил, что первые подробности плана победы Украины будут опубликованы в ближайшие дни.
Часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию идти на переговоры. Речь также идет о санкциях против России.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне с Россией. Пока план не был представлен украинцам.
Глава государства показал план президенту США Джо Байдену, поскольку, по словам Зеленского, многие решения зависят от шагов США. Также план представили кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.
Кроме того, Зеленский ознакомил с планом европейских лидеров - премьер-министров Британии и Италии, президента Франции и канцлера Германии.
У Зеленского заявляли, что в скором времени план победы презентуют украинцам.
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