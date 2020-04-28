План послаблення карантину у Києві презентують у вівторок

План послаблення карантину у Києві презентує міський голова Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції у вівторок, 28 квітня. Як передає РБК-Україна, про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

Виступаючи в ефірі телеканалу "Україна-24" Кличко зазначив, що у порівнянні з минулим тижнем, коли в столиці кількість заражених сягала майже 100 осіб за день, на сьогодні статистика дещо краща.

"Ми сподіваємось, що хвороба піде на спад. І саме виходячи з такої динаміки, будемо поступово послаблювати обмеження. Завтра, о 12:00 я представлю наш план першого етапу (послаблення карантину, - ред.). В першу чергу, йдеться про зняття обмежень щодо роботи малого та середнього бізнесу. А також - відвідування парків, скверів та місць, де є мінімальна загроза заразитися", - зазначив Віталій Кличко ввечері у понеділок, 27 квітня.

Міський голова уточнив, що подальші етапи послаблення обмежень будуть залежати від динаміки захворюваності.

Кличко додав, що спілкується з мерами європейських міст, аби перейняти їх досвід послаблення обмежень в ситуації пандемії.

"Я спілкуюсь і з мером Праги, і Берліну, Гамбургу. Цікавлюся, як там поступово починають виходити з обмежень. Але всі зазначають, що загроза не відступила і що надалі слід дотримуватися простих правил - гігієна, мити частіше руки, дотримуватися дистанції, носити захисні маски", - сказав мер Києва.

Нагадаємо, у середу, 29 квітня, в Україні планується відкриття продовольчих ринків, які будуть неухильно дотримуватися умов МОЗу. Постанову про роботу ринків в умовах карантину схвалив 27 квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко.