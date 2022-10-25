"План Маршалла" для Украины: Еврокомиссия готова стать центром управления помощью

Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об этом на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Она заявила, что международную координационную платформу для реконструкции необходимо запустить "как можно скорее, предпочтительно до конца года или в начале следующего года".
Фон дер Ляйен призвала к "плану Маршалла" по восстановлению Украины, имея в виду инициативу США, которая помогла восстановить Германию после Второй мировой войны.
Она подтвердила приверженность ЕС оказанию помощи Украине, начиная с помощи для ежедневного выживания страны, включая выплату заработной платы и пенсий, и заканчивая послевоенным восстановлением и модернизацией.
Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал к "плану Маршалла" по восстановлению Украины. "Мы не знаем, когда закончится эта война. Но она закончится. И когда это произойдет, мы продолжим поддерживать Украину и ее борьбу за безопасность, свободу и демократию", - сказал Шольц в своем вступительном слове.
По его словам, история двух стран не похожа на другую. "Но из нашего собственного исторического опыта мы также знаем, что реконструкция всегда возможна и никогда не бывает слишком рано для решения этой задачи", - сказал Шольц.
Президент Украины Владимир Зеленский также по видеосвязи обратился к участникам Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины.
"Те, кто инвестирует в реконструкцию Украины, инвестируют в реконструкцию будущего члена Европейского Союза", - сказал Зеленский.
Мероприятие в Берлине, на котором присутствуют эксперты, представители правительств, международных организаций и гражданского общества, направлено на обсуждение устойчивых инструментов восстановления Украины, а не на финансовые обязательства.
Напомним, на саммите Европейского совета на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро в следующем году, или 1,5 млрд евро каждый месяц.
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