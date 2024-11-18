План Эрдогана по заморозке войны в Украине является сигналом для Трампа, - эксперт

По мнению Фесенко, среди политических лидеров начинается "парад" мирных планов по Украине. В частности, это можно будет увидеть на саммите лидеров стран G20 в Бразилии.

"Скорее всего, это будут обсуждать публично, будут с Лавровым об этом разговаривать, насколько РФ готова завершить войну", - говорит Фесенко.

Он также считает, что мирный план президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является своего рода сигналом для Дональда Трампа.

"О Эрдогане и его плане - здесь он выглядит как пас американцам и Трампу. По содержанию того, что он сказал, это очень напоминает некоторые идеи, которые уже обнародуются со стороны команды Трампа. Например, у Трампа говорят о 20-летнем моратории на членство". Украины в НАТО, а у Эрдогана – 10 лет. Далее, демилитаризованная зона – это тоже классика прекращения. войны, прекращение огня вдоль линии фронта. Но у Эрдогана тоже есть конкретные идеи", - заметил Фесенко.

Фесенко отметил, что план Эрдогана достаточно конкретный, и другие партнеры могут принять его во внимание.

"Этим планом Эрдоган посылает пас Трампу. Он говорит: я тоже за мир, готовый помочь. Например, как в 2022 году, предоставить площадку для переговоров и стать посредником. Американцы, и это кстати будет проблема и вызов для них, готовы ли они непосредственно участвовать в переговорах? Они будут их инициировать, но мы не знаем, насколько они готовы участвовать в текущих переговорах. .