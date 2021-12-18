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Плачкова: влада не зробила нічого для встановлення миру в Україні

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Київ, Субота 18 грудня 2021 15:51
Плачкова: влада не зробила нічого для встановлення миру в Україні Фото: Тетяна Плачкова (zagittya com ua)
Автор: Артем Горовенко

Головне питання країни - питання миру, адже без миру не буде "безхмарного" майбутнього.

Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи За життя" Тетяна Плачкова в ефірі Live.

"Ключове питання на шляху до миру - це законодавча імплементація питань з його встановлення. На цьому шляху парламент знов не зробив нічого, на превеликий жаль для всіх нас разом і кожного окремо. І хоча відповідний пакет законопроєктів внесений нашою фракцією ще у 2019 році, доля його залежна виключно від політичної волі моновлади", - вважає парламентар.

Іншим важливим питанням, на думку народного депутата, є продовження процесу децентралізації та внесення необхідних змін до Конституції.

"По-друге - це зміни до Конституції України стосовно децентралізації. Новий адміністративно-територіальний устрій затверджений понад рік тому, громади створені та функціонують, а їхній статус конституційно не закріплений", - додає Плачкова.

На її думку, безсистемність і непослідовність залишаються відмінною рисою сьогоднішньої влади. Через це кожна їхня реформа або суперечить Конституції, або передбачає алгоритми, які не можуть працювати.

"Тож перше, що у Новому році можна побажати нашій країні, - аби влада почала працювати професійно та переходила до конкретних рішень і дій у ключових питаннях: у зовнішньо-, внутрішньополітичній та у економічній площині", - резюмувала Тетяна Плачкова.

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