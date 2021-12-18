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Плачкова: власть не сделала ничего для установления мира в Украине

Новина українською →
Киев, Суббота 18 декабря 2021 15:51
Плачкова: власть не сделала ничего для установления мира в Украине Фото: Татьяна Плачкова (zagittya com ua)
Автор: Артем Горовенко

Главный вопрос страны - вопрос мира, ведь без мира не будет "безоблачного" будущего.

Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова в эфире Live.

"Ключевой вопрос на пути к миру - это законодательная имплементация вопросов по его установке. На этом пути парламент вновь не сделал ничего, к большому сожалению для всех нас вместе и каждого в отдельности. И хотя соответствующий пакет законопроектов внесен нашей фракцией еще в 2019 году, судьба его зависит исключительно от политической воли моновласти", - считает парламентарий.

Другим важным вопросом, по мнению народного депутата, является продолжение процесса децентрализации и внесение необходимых изменений в Конституцию.

"Во-вторых - это изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. Новое административно-территориальное устройство утверждено больше года назад, общины созданы и функционируют, а их статус конституционно не закреплен", - добавляет Плачкова.

По ее мнению, бессистемность и непоследовательность остаются отличительной чертой сегодняшней власти. Из-за этого каждая их реформа либо противоречит Конституции, либо предусматривает алгоритмы, которые не могут работать.

"Поэтому первое, что в Новом году можно пожелать нашей стране, чтобы власть начала работать профессионально и переходила к конкретным решениям и действиям в ключевых вопросах: во внешне-, внутриполитической и экономической плоскости", - резюмировала Татьяна Плачкова.

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