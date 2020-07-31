Плачкова: Україні потрібне перезавантаження влади

Україні необхідне перезавантаження влади через некомпетентність нинішнього керівництва країни.

Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

"У нашій країні некомпетентна влада. Навіть якщо вони підключаються до вирішення проблем, то або не роблять нічого, або роблять тільки гірше для України. Тому нашу владу потрібно перезавантажувати", - вважає нардеп.

На її думку, українці так само бачать цю некомпетентність.

"Вони (українці, - ред.) теж роблять висновки. Кожен день вони бачать свої заробітні плати, продукти в холодильниках, а також те, що вони не можуть відпочити навіть в Одесі - немає ні доріг, ні інфраструктури. Українці роблять висновки, виходячи з того, що відбувається в цілому в країні, з тих радикальних акцій, які тримають їх у страху", - додає вона.

Нагадаємо, раніше соціолог Андрій Биченко оцінив перспективи партії "Слуга народу" на місцевих виборах. На його думку, партії не вдасться повторити минулорічний парламентський бліцкриг.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 липня парламент призначив місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.