Плачкова: Одеса святкує День перемоги навіть в умовах карантину

Попри карантин, багато одеситів приєдналися до Всеукраїнського автопробігу 9 травня, організованого "Опозиційною платформою - За життя". Про це написала народний депутат від політсили Тетяна Плачкова на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"В День перемоги Одеса приєдналася до Всеукраїнського автопробігу, ініційованого ОПЗЖ по всій Україні! Мирно, радісно, по-святковому. Обійшлося без провокацій, тому що для Одеси це рідне свято. Саме так, з депутатською групою ОПЗЖ у міській раді, одеським молодіжним крилом партії та всіма, хто приєднався, ми провели автопробіг", - написала Плачкова.

За її словами, на автопробіг зібралося понад 70 автомобілів, у тому числі раритетні, живий оркестр, реконструкції військових років, молоді хлопці у військовій формі.

"Як в кадрах хронік Перемоги, автомобілі зустрічали криками "Ура!" і закидали квітами. Щоб уникнути провокацій, дотримуючись закону, ми роз'їхалися двома колонами, проїхалися центральними вулицями нашого міста, виїхали в область і завершили свій автопробіг біля меморіалу 412-ї берегової батареї, яка врятувала Одесу від нищівного прицільного обстрілу з важких знарядь. І теж поклали тут квіти. Бо пам'ятаємо, тому що пишаємося", - додала Плачкова.

Політик подякувала всім, хто підтримав ініційований політсилою автопробіг з нагоди Дня перемоги.

"Спасибі всім, хто підтримував, всім, хто відповідав і привітав! Бачити таку підтримку і чуйність було приємно. Я пишаюся Одесою! Навіть в умовах карантину вона святкує День Перемоги по-справжньому", - резюмувала Тетяна Плачкова.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Києва на День перемоги оформила чотири адміністративні протоколи, в цілому заходи пройшли без суттєвих порушень.