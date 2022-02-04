Плачкова: необхідно ухвалити закон про опозицію для контролю над правоохоронцями

Політик підкреслила, що новини тижня, що минає, змушують знову торкнутися цієї теми і поговорити про ефективність, точніше - неефективність правоохоронної системи нашої країни, яка працює виключно на користь влади, покриває та прикриває її дії чи бездіяльність.

"Кожна людина, яка хоч раз зіткнулася з необхідністю звернення до правоохоронців, знає - система працює виключно на владу. На справедливість навряд чи варто розраховувати, коли все побудовано так, що майже кожен правоохоронець, тим більше з посадою, - своя людина для представників влади, яка покриває і прикриває своїх. Саме це корінь проблеми. І цей ланцюг треба розірвати", - зазначила вона.

Народний депутат наголосила, що крім вимог щодо професіоналізму та неприпустимості призначення випадкових людей типу кума, свата, друга чи знайомого за "кварталом" правоохоронна система не повинна бути в руках влади. Потрібен встановлений на законодавчому рівні механізм, згідно з яким повноваження щодо контролю за діяльністю правоохоронних органів закріплюються за опозицією.

"Ми повинні ухвалити закон про опозицію та надати саме їй вагомі повноваження щодо дієвого контролю за правоохоронними органами. Безумовно, світова практика показує, що ідеальну на 100% правоохоронну систему навряд чи вдасться побудувати, але на тому, що вона повністю контролюється владою, слід поставити крапку", - резюмувала Тетяна Плачкова.